ما سبب تأخير رحلات الطيران التي تصل مطار بيروت؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

أكد محمد الحوت رئيس مجلس إدارة شركة الطيران الأوسط، أن تأخير الرحلات التي تصل لمطار بيروت إجراء احترازي، وفقا لما ذكرته قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها قبل قليل.

وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة الطيران الأوسط، أنه لا توجد معلومات تفيد بتوجيه ضربة تستهدف مطار بيروت.

يذكر أن شركة طيران الشرق الأوسط -الخطوط الجوية اللبنانية-، قد أعلنت عن تأجيل عودة بعض رحلاتها لبيروت من مساء أمس إلى صباح اليوم وفقا للجدول التالي:

توقيت الاقلاع المعدل في اليوم توقيت الإقلاع السابق إلى من رقم الرحلة

08:30 صباحًا 22:00 بيروت لندن ME204

08:45 صباحًا 22:30 بيروت كوبنهاغن ME226

06:00 صباحًا 02:50 بيروت الدوحة ME435

07:05 صباحًا 20:55 بيروت الدمام ME443

06:10 صباحًا 02:15 بيروت دبي ME431

06:35 صباحًا 21:15 بيروت جدة ME369

وأشارت الشركة إلى أنه يسمح للركاب المحجوزين حصرًا على الرحلات المذكورة أعلاه بتغيير حجزهم مجانًا لمرة واحدة.