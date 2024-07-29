شكرا لقرائتكم خبر عن قنابل ومقاتلات.. روسيا تشن هجمات قوية على شرقي أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شنت القوات الجوية الروسية هجومًا قويًا استخدمت فيه قنابل وطائرات مقاتلة على منطقة خاركيف الواقعة شرقي أوكرانيا.

وقالت هيئة الأركان الأوكرانية، إن بلدة فوفتشانسك الصغيرة قد قصفت بست قنابل انزلاقية على الأقل. حرب روسيا وأوكرانيا وتركزت الهجمات الروسية على محيط بوكروفسك، وأن المقاتلين الأوكرانيين صدوا 16 هجومًا خلال اليوم وما زال يجرى التصدي لمزيد من الهجمات.



ووقعت عدة هجمات روسية بالمدفعية ومسيرات انقضاضية، وقالت الإدارة العسكرية الإقليمية إن عدة أشخاص أصيبوا.

وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية، إن وحدات روسية هاجمت مواقع للجيش الأوكراني في قطاع ليمان الواقع شرقي أوكرانيا، وسجل 12 هجومًا على الأقل.

