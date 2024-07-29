شكرا لقرائتكم خبر عن "الوضع لا يدعو إلى تفاؤل".. كيف تنظر روسيا إلى الرئيس الأمريكي القادم؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دمتري ميدفيديف، إن روسيا ستعطي فرصة لإصلاح العلاقات، وتخفيف التوتر العالمي للرئيس الأمريكي المستقبلي.

وأضاف: لكن الوضع لا يدعو إلى تفاؤل كبير، مشيرًا إلى أن نتيجة السباق الرئاسي في الولايات المتحدة هي شأن يخص الأمريكيين. العلاقات الروسية الأمريكية وذكر أن بلاده لا تتدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، معلقًا: "بالتأكيد لن نتدخل في الشؤون الداخلية لهذا البلد".

وأوضح أن المعلومات الأولية حول القدرات الفكرية للخليفة المحتملة لـ (جو) بايدن المتقدم في السن، لا تترك مجالًا كبيرًا للأوهام".

ووصف المسؤول الروسي الرئيس الحالي بأنه "أصبح بطة عرجاء بالمعنى الكامل لهذه الكلمة". انتخابات الرئاسة الأمريكية وتابع: وقته ينفد، يمكنه فعل أي شيء تمليه عليه حاشيته.. خليفته ستعاني على أي حال من رد فعل سلبي".

وأشار قائلًا: "للأسف، أصبحنا أقرب بنصف خطوة إلى كارثة عالمية، والسبب هو التهور الكامل للغرب، وعدم اكتراثه المطلق بمصير البشرية".

وختم بقوله: آمل كثيرًا ألا ينهار العالم نهائيًا خلال هذه الأشهر الستة".

