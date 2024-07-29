لطلاب الثانوية.. مراجعة فيديو لاختبارات قدرات كليات الفنون التطبيقية 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر صبري:

أتاخت وزارة التعليم العالي الفرصة أمام طلاب الثانوية العامة الحكومية المصرية 2024 تسجيل رغباتهم في أداء اختبارات القدرات إلكترونيًّا عبر موقع التنسيق الإلكتروني اضغط هنا، حتى الخميس 7 أغسطس.

ويقدم موقع الخليج 365 مقاطع فيديو مراجعة لطلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بكليات التطبيقية، علما بأن روابط الفيديو التالية معتمدة ومرشحة من قبل المجلس الأعلى للجامعات واللجنة العليا لتنسيق اختبارات القدرات، وتمكن الطلاب من تأهيل أنفسهم لخوض الامتحانات.

وفيما يلي الروابط الاسترشادية والتي تساعدك على تنمية قدراتك البصرية والمهارية والفكرية:

· الرسم بالقلم الرصاص

· اللون

اضغط هنا

· أسس التصميم

اضغط هنا

اضغط هنا

· الفن التشكيلي ومدارسه

اضغط هنا

اضغط هنا

وتجرى اختبارات القدرات في كليات هي: كليات الفنون الجميلة (فنون - عمارة) - كليات الفنون التطبيقية بجامعات (حلوان - دمياط - بنها - بني سويف) - كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان - كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان - كلية التربية الفنية جامعة المنيا - كليات التربية الرياضية.

وتقتصر المرحلة الحالية على طلاب الثانوية العامة المصرية فقط، وسيتم الإعلان لاحقًا عن مواعيد إجراء اختبارات القدرات بالنسبة للطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة (العربية- الأجنبية)، ودبلوم المعاهد الفنية الصناعية، والمدارس الفنية الصناعية نظام (5 - 3) سنوات في ضوء شروط وقواعد القبول، وذلك بعد ظهور نتائج هؤلاء الطلاب.