أ ف ب: فرق الإطفاء الكندية تخمد النيران بمدينة جاسبر لكنّ حريق المتنزه "خارج السيطرة"

تمكّنت فرق الإطفاء في جاسبر الأحد من السيطرة على حريق أتى على أجزاء من هذه المدينة الواقعة غربي كندا، في حين يواصل حريق الغابات المستعر منذ الإثنين في المتنزّه المجاور التمدّد من دون أيّ أمل بالسيطرة عليه قريباً.

والحريق الذي اندلع الإثنين الماضي بسبب البرق في منطقة تعاني من جفاف شديد، هو الأكبر على الإطلاق منذ مئة عام في هذا المتنزه الطبيعي.

ولم يتسبّب الحريق بوقوع إصابات في المدينة ولا في متنزه جاسبر الذي يُعتبر أحد أبرز المعالم السياحية في كندا إذ يتوافد عليه 2.5 مليون سائح سنوياً.

وحذّرت السلطات من أنّ الحريق يمكن أن يظل مستعراً في المتنزّه لأشهر عديدة مقبلة.