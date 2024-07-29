"النشرة": حذر شديد يخيم على المنطقة الحدودية بالقطاع الشرقي وسط تحليق للطيران الإسرائيلي

أفاد مراسل "النشرة"في حاصبيا، بأن "الحذر الشديد لا يزال يخيم على المنطقة الحدودية في القطاع الشرقي من جنوب لبنان هذا الصباح انطلاقا من محور المجيدية الغجر خراج بلدة الماري في قضاء حاصبيا جراء التصعيد الاسرائلي ضد المنطقة والذي استهدف خلال الساعات الماضية أطراف راشيا الفخار وكفرحمام والهبارية في منطقة العرقوب قضاء حاصبيا".

كذلك أفاد المراسل، بأنه "يُسجل منذ منتصف الليل الفائت وحتى فجر اليوم طلعات استكشافية لمسيرة اسرائلية فوق مزارع شبعا ومنطقة العرقوب في قضاء حاصبيا وصولا حتى مرتفعات جبل الشيخ المطلة على منطقة راشيا الوادي في البقاعين الشرقي والغربي واقليم وخاصة تلة الاحمدية المشرفة على وادي برغز ومجرى الليطاني".