لابيد: أردوغان يثرثر ويهذي مرة أخرى وهو يشكل خطرا على الشرق الأوسط

أشار زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، الى ان "الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يثرثر ويهذي مرة أخرى وهو يشكل خطرا على الشرق الأوسط"، معتبرا ان "على العالم خاصة النيتو إدانة تهديدات أردوغان لإسرائيل وإجباره على إنهاء دعمه لحماس".

وفي وقت سابق، شدد أردوغان على وجوب تعزيز بلاده قوتها "من أجل ردع إسرائيل عن ممارساتها ضد الفلسطينيين".

وخلال مشاركته في اجتماع لفرع حزب العدالة والتنمية بولاية ريزة شمال شرق البلاد، قال أردوغان: "كما دخلنا قره باغ وليبيا، يمكننا فعل الشيء نفسه مع هؤلاء، فلا يوجد شيء يمنع ذلك، فقط علينا أن نكون أقوياء حتى نُقدم على هذه الخطوات".

وفيما يخص دعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس لإلقاء خطاب في البرلمان التركي، قال أردوغان: "لقد قمنا بدعوته، لكن للأسف لم يتمكن محمود عباس من إعطائنا رداً إيجابياً".

وأكد أردوغان أن البرلمان التركي "مفتوح لكل من يسير على الطريق الصحيح".