الجيش الأوكراني أعلن استهداف منشأة روسية لتخزين النفط بمنطقة كورسك

أعلن الجيش الأوكراني، استهداف منشأة تخزين نفط بمنطقة كورسك في روسيا، واندلاع حريق في الموقع.

وكشفت هيئة الأركان العامة الأوكرانية في بيان إنه تم ضرب منشأة استراتيجية روسية الليلة الماضية، موضحة أنه تم تنفيذ هجوم على منشأة "بوليفايا" لتخزين النفط في منطقة كورسك.

وأضافت: "حسب معلومات استخباراتية فإن منظومة الدفاع الجوي للعدو كانت تعمل في المنطقة التي توجد فيها المنشأة. ونتيجة لذلك، حدثت انفجارات قوية واندلعت حرائق في صهاريج محملة بمواد بترولية".

كما أشارت إلى أن هناك معلومات عن وقوع انفجارات قوية بالقرب من محطة تحويل كهرباء في منطقة كورسك.