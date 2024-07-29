الجيش الاسرائيلي: اعتراض طائرة مسيرة عبرت من الأراضي اللبنانية إلى منطقة الجليل الغرب

أعلن الجيش الاسرائيلي انه "بعد التنبيهات التي تم تفعيلها قبل قليل في مناطق أدميت ويارا، نجحت مقاتلات الدفاع الجوي في اعتراض طائرة مسيرة عبرت من الأراضي اللبنانية إلى منطقة الجليل الغربي"، مؤكدا انه "تم تفعيل إنذارات إطلاق الصواريخ خوفا من سقوط شظايا اعتراضية، دون وقوع إصابات".

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