خارجية تركيا: مصير نتانياهو لن يختلف عن نهاية هتلر

أكدت وزارة الخارجية التركية إن نهاية "مرتكب الإبادة الجماعية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو" ستكون على غرار نهاية الزعيم النازي أدولف هتلر، مؤكدة أن "الإنسانية ستقف إلى جانب الفلسطينيين". وتابعت مخاطبة من بستهدفون الشعب الفلسطيني: "لن تستطيعوا إبادتهم". وأضافت: "كما حوسب النازيون مرتكبو الجرائم الجماعية كذلك سيُحاسب الذين يسعون لإبادة الفلسطينيين".

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