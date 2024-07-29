ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة إلى 27 شهيداً

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

ارتفع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، منذ صباح اليوم إلى ٢٧ شهيداً وعشرات الجرحى والمفقودين.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، أن الطواقم الطبية انتشلت عشرة شهداء من عائلة واحدة، في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف منزلهم في مدينة خان يونس، كما استشهد ١٧ فلسطينياً في قصف استهدف خياماً للنازحين وتجمعات للفلسطينيين، في عدة مناطق بالمدينة التي تواصل دبابات وجرافات الاحتلال التوغل في الأحياء الجنوبية والشرقية منها، التي استشهد فيها في أقل من أسبوع نحو ٢٠٠ فلسطيني معظمهم من الأطفال والنساء، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.

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