حملة هاريس تجمع 200 مليون دولار في أسبوع منذ انسحاب بايدن

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_وكالات

جمعت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس 200 مليون دولار في أسبوع منذ أن أصبحت مرشحة رئاسية في سباق 2024 ، حسبما أعلن فريق حملتها الانتخابية اليوم الأحد.

ووصف فريق هاريس المبلغ بأنه “رقم قياسي” وكان “دليلا إضافيا على الدعم الشعبي الهائل” لها بين الديمقراطيين.

وقالت إن ثلثي المساهمات المقدمة في الأسبوع الماضي كانت من مانحين لأول مرة.

وأيد الرئيس جو بايدن على الفور هاريس بعد أن أعلن يوم الأحد الماضي أنه سينسحب من السباق الرئاسي بسبب مخاوف من أنه لا يستطيع هزيمة منافسه الجمهوري دونالد ترامب.

وسرعان ما حصلت هاريس على دعم غالبية مندوبي المؤتمر الديمقراطي الذين سيصوتون في النهاية على ما إذا كانوا سيجعلونها المرشحة الرسمية للحزب. ولم تواجه هاريس أي منافسين رئيسيين.

ووصفها ترامب ، الذي كان يختبر خطوطا مختلفة من الهجمات ضد هاريس، خلال عطلة نهاية الأسبوع بأنها “ليبرالية مجنونة” و “فاشلة” و “نائبة رئيس فاشلة”.

وقال في تجمع حاشد في مينيسوتا أمس السبت: “رئاسة كامالا هاريس تعني أربع سنوات أخرى من التطرف والضعف والفشل والفوضى وربما الحرب العالمية الثالثة”.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط