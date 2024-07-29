قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل أربعة فلسطينيين من الضفة الغربية والقدس

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية أربعة فلسطينيين من الضفة الغربية والقدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت أسيرين محررين من بلدة بيت فجار شرق بيت لحم، كما اعتقلت شابا أثناء مروره عبر حاجز طيار بالقرب من مدينة قلقيلية.

وفي السياق اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة العيسوية شمال القدس المحتلة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن المواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات كبيرة من جيش الاحتلال البلدة والاعتداء على عدد من الشبان، لافتة النظر إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت شابا بعد اقتحام منزله.

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