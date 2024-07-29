بلينكن: مخاوف جدية من أن نتيجة الانتخابات في فنزويلا لا تعكس إرادة الشعب

أعرب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، عن "مخاوف جدية من أن الفوز المعلن للرئيس نيكولاس مادورو بالانتخابات الرئاسية في فنزويلا، لا يعكس الإرادة الشعبية في عملية الاقتراع".

وكان قد أعلنت لجنة الانتخابات في فنزويلا، عن "إعادة انتخاب نيكولاس مادورو رئيساً بحصوله على 51,20% من الأصوات".

وتعهد نيكولاس مادورو ليل الأحد الإثنين توفير "السلام والاستقرار والعدالة"، وذلك في كلمة أمام مؤيديه بعيد إعلان فوزه بولاية رئاسية ثالثة في فنزويلا.

ولفت مادورو خلال احتفال أمام القصر الرئاسي في كراكاس "سيكون ثمة سلام واستقرار وعدالة. السلام واحترام القانون. أنا رجل سلام وحوار"، وذلك في ختام انتخابات أجريت في أجواء متوترة.