مادورو يتعهد توفير السلام والاستقرار والعدالة بعد إعلان فوزه بالانتخابات

تعهد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو توفير "السلام والاستقرار والعدالة"، وذلك في كلمة أمام مؤيديه بعيد إعلان فوزه بولاية رئاسية ثالثة في فنزويلا. واكد مادورو خلال احتفال أمام القصر الرئاسي في كراكاس انه "سيكون ثمة سلام واستقرار وعدالة. السلام واحترام القانون. أنا رجل سلام وحوار"، وذلك في ختام انتخابات أجريت في أجواء متوترة، وتحدثت خلالها المعارضة عن أعمال ترهيب ومخاوف من التزوير.

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