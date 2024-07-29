أعلنت المعارضة الفنزويلية، عن "فوز مرشحها إدموندو غونزاليس أوروتيا بالانتخابات الرئاسية بحصوله على 70 بالمئة من أصوات المقترعين"، رافضة بذلك الاعتراف بإعلان المجلس الوطني الانتخابي فوز نيكولاس مادورو بولاية ثالثة متتالية. ولفتت زعيمة المعارضة ماريا كورينا ماتشادو، في تصريحات للصحافيين، أن "لفنزويلا رئيس جديد منتخب هو إدموندو غونزاليس أوروتيا".

كانت هذه تفاصيل خبر المعارضة الفنزويلية تؤكد فوزها بالإنتخابات: لفنزويلا رئيس جديد منتخب هو إدموندو غونزاليس أوروتيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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