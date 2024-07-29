وزير النقل الفرنسي أعلن عودة حركة القطارات إلى طبيعتها بعد الهجمات التخريبية

أعلن وزير النقل الفرنسي باتريس فيرغرييت، أن "حركة القطارات السريعة في فرنسا عادت إلى طبيعتها الاثنين"، بعد ثلاثة أيام من أعمال التخريب المنسقة التي أحدثت فوضى عارمة في المحطات، قبل حفل افتتاح الألعاب الأولمبية.

ولفت فيرغرييت، الى أنه "لا يزال منفذ الهجمات الثلاثة على نقاط استراتيجية للبنية التحتية للسكك الحديد الجمعة، غير معروف".

وكان قد أكد رئيس الوزراء الفرنسي جابرييل أتال، في تصريح له، أن " عمليات التخريب في منشآت شركة القطارات منسقة والعواقب على السكك الحديدية هائلة وخطيرة".

هذا وتعرضت شركة السكك الحديد الفرنسية "إس إن سي إف" ليل الخميس الجمعة إلى "هجوم ضخم واسع النطاق يهدف إلى شل" شبكتها التي تشهد "اضطرابا شديدا"، وفق ما أفادت وكالة فرانس برس قبل ساعات من حفل افتتاح أولمبياد باريس.

وقالت شركة السكك الحديد في بيان إن "العديد من الأعمال الخبيثة المتزامنة" أثرت على خطوطها الأطلسية والشمالية والشرقية، موضحة أن "حرائق متعمدة أضرمت بهدف الإضرار" بمنشآت الخطوط السرعة.

نتيجة لذلك، فإن حركة القطارات السريعة (تي جي في) على هذه المحاور الثلاثة تشهد "اضطرابات كبيرة"، وأضافت الشركة "نحن نقوم بتحويل بعض القطارات إلى الخطوط التقليدية ولكن سيتعين علينا إلغاء عدد كبير منها".