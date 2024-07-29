الصادق: ما هو المنطق بعدم تشكيل لجنة طوارئ حكومية وعدم دعوة مجلس النواب لاجتماع طارئ؟

تساءل النّائب ​وضاح الصادق​، "ما هو المنطق في عدم تشكيل لجنة طوارئ حكوميّة باجتماعات مفتوحة، وعدم دعوة مجلس النّواب لاجتماع طارئ، والبلاد تشهد واحدة من أسوأ الأزمات في تاريخها؟ من يحكم هذه الغابة الذتي أوصلونا إليها؟".

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