شكر رئيس المعهد الفني الأنطوني الأب شربل بو عبود، خلال اختتام المعهد الفني الانطوني وجمعية شموع الأمل دورة في فن كتابة الايقونات البيزنطية في منطقة اهدن، الجميع على "المحبة والضيافة وعلى روح العائلة التي جمعتنا على مدار 9 أيام عشنا فيها لحظات لا تنسى".
ولفت بوعبود، خلال ترؤسه القداس الالهي ورتبة تبريك الايقونات في كنيسة مار ماما الأثرية، الى أنه "للسنة العاشرة على التوالي ينظم المعهد والجمعية هذه الدورة في كتابة الأيقونات البيزنطية وهي محطة سنوية تجمعنا في منطقة أهدن".
وذكر أن "هذه السنة مميزة وجميلة بالتحضيرات التي رأيناها في الشوارع والكنائس والبيوت وفي النفوس ايضا استعداداً لتطويب العلامة المكرم البطريرك اسطفان الدويهي الأهدني وانها لفسحة امل ورجاء في خضم ما يعيشه لبنان والمنطقة من حروب وازمات".
وفي ختام القداس، وزعت الشهادات على المشاركين في الدورة.
كانت هذه تفاصيل خبر بوعبود باختتام دورة بفن كتابة الايقونات: هذه السنة مميزة بالتحضيرات استعداداً لتطويب البطريرك الدويهي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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