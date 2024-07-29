تيمور جنبلاط: الدماء في مجدل شمس وصمة إدانة إضافية يحمل وزرها الاحتلال

أشار رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط، في تصريح له الى ان "الدماء في مجدل شمس وصمة إدانة إضافية يحمل وزرها الاحتلال الإسرائيلي وعدوانه. التحية لأهالي الجولان العربي على موقفهم الجامع، وعلى منعهم للفتنة، وطردهم لكل من جاء لاستغلال تلك المأساة من رموز الاحتلال واتباعه. وخالص المواساة والتعازي لعائلات الشهداء".

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