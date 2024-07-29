"هيومن رايتس": قوات الدعم السريع ارتكبت أعمال عنف جنسي واسعة النطاق في الخرطوم

أصدرت منظّمة "​هيومن رايتس ووتش​" تقريرًا من 89 صفحة، بعنوان "​الخرطوم​ لم تعد آمنة للنّساء: العنف الجنسي ضدّ النّساء والفتيات في عاصمة ​السودان​"، يوثّق العنف الجنسي على نطاق واسع، بالإضافة إلى الزّواج القسري وزواج الأطفال أثناء النّزاع، في الخرطوم ومدن أخرى.

وأشارت نائبة مديرة قسم أفريقيا في المنظّمة لاتيشيا بدر، إلى أنّ "​قوات الدعم السريع​ اغتَصبت، واغتصبت جماعيًّا، وأجبرت على الزّواج عددًا كبيرًا من النّساء والفتيات في المناطق السكنيّة في العاصمة السّودانيّة"، مبيّنةً أنّ "الجماعة المسلّحة أرهبت النّساء والفتيات، ومنعتهن الجهات المتحاربة من الحصول على المساعدة وخدمات الدّعم، ممّا أدّى إلى تفاقم الأذى الّذي يواجهن، ودفعهن إلى الشّعور بأنّه لا يوجد مكان آمن".

وذكر التّقرير أنّ "نظرًا للقيود المفروضة على الوصول إلى الخرطوم والتحدّيات الأمنيّة ونقص الخدمات للضّحايا والعوائق اللوجستيّة، قابلت "هيومن رايتس ووتش"، مع بعض الاستثناءات، 42 من مقدّمي الرّعاية الصحيّة والاختصاصيّين الاجتماعيّين والاستشاريّين النّفسيّين والمحامين والمستجيبين المحليّين، في غرف الاستجابة للطوارئ التي أنشأوها في الخرطوم؛ بين أيلول 2023 وشباط 2024".

وأوضح أنّ "18 من مقدّمي الرّعاية الصحيّة قدّم رعايةً طبيّةً مباشرةً أو دعمًا نفسيًّا اجتماعيًّا لضحايا العنف الجنسي، أو تولّوا إدارة حوادث فرديّة. قالوا إنّهم تعاملوا مع حالات ما مجموعه 262 ضحيّة عنف جنسي تتراوح أعمارهن من 9 إلى 60 عامًا، بين بداية النّزاع في نيسان 2023 وشباط 2024".

وأفاد التّقرير بأنّ "هيومن رايتس ووتش وجدت أنّ النّدوب الجسديّة والعاطفيّة والاجتماعيّة والنّفسيّة الّتي تعرّضت لها الضّحايا، هائلة"، لافتًا إلى أنّ "العاملين في مجال الرّعاية الصحيّة التقوا بضحايا يطلبن المساعدة بسبب الإصابات الجسديّة الشّديدة الّتي تعرّضن لها أثناء الاغتصاب والاغتصاب الجماعي". وكشف عن "وفاة أربع نساء على الأقل نتيجة لذلك".