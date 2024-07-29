عاجل | إسرائيل: تفويض نتنياهو وجالانت لاتخاذ قرار الرد على حزب الله

الشارقة - اميمة ياسر - كشف إعلام إسرائيلي بأن المجلس الأمني المصغر فوض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت لاتخاذ قرار الرد على حزب الله، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية