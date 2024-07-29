إسرائيل تهدد أردوغان بمصير صدام حسين

الشارقة - اميمة ياسر - أصدر وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس تحذيرا للرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعد قيام الأخير بالتهديد بالتدخل العسكري.

وكتب كاتس عبر منصة التواصل الاجتماعي (إكس) في وقت متأخر من يوم الأحد: "أردوغان يسير على خطى صدام حسين ويهدد بمهاجمة إسرائيل. يجب عليه فقط أن يتذكر ما حدث هناك وكيف انتهى الأمر".

يشار إلى أن القوات الأمريكية غزت العراق في عام 2003 مما أدى إلى سقوط الرئيس العراقي صدام حسين. وبعد ذلك بثلاث سنوات، تم إعدام حسين بسبب مجازر ارتكبها ضد الأكراد والشيعة.

وهدد أردوغان إسرائيل يوم الأحد بالتدخل العسكري، مشيرا إلى تحركات بلاده السابقة في ناجورنو كاراباخ وليبيا.

وقال أردوغان في حدث لحزب العدالة والتنمية الحاكم في ريزه على البحر الأسود: "كما دخلنا كاراباخ، كما دخلنا ليبيا، قد نفعل الشيء نفسه معهم"، في إشارة إلى إسرائيل.