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"مادورو" يفوز بولاية ثالثة في انتخابات الرئاسة الفنزويلية

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واس - كراكاس 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - قالت لجنة الانتخابات في فنزويلا إن الرئيس نيكولاس مادورو فاز بولاية ثالثة في الانتخابات الرئاسية التي أجريت أمس الأحد.
وأضافت اللجنة أن مادورو حصل على 51 % من الأصوات بعد فرز 80 % من صناديق الاقتراع، مبينة أن مرشح المعارضة إدموندو جونثاليث حصل على 44 % من الأصوات.
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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