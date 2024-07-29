شكرا لقرائتكم خبر عن "مادورو" يفوز بولاية ثالثة في انتخابات الرئاسة الفنزويلية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت لجنة الانتخابات في فنزويلا إن الرئيس نيكولاس مادورو فاز بولاية ثالثة في الانتخابات الرئاسية التي أجريت أمس الأحد.

وأضافت اللجنة أن مادورو حصل على 51 % من الأصوات بعد فرز 80 % من صناديق الاقتراع، مبينة أن مرشح المعارضة إدموندو جونثاليث حصل على 44 % من الأصوات.

