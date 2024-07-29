تفاصيل مباحثات ملك الأردن وبايدن حول حرب غزة

القاهرة - كتب محمد نسيم - بحث العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والرئيس الأميركي جو بايدن، خلال اتصال هاتفي، اليوم الجمعة، 26 تموز 2024 ، استمرار حرب الإبادة على قطاع غزة والجهود المبذولة للتوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار وإنهاء الأزمة الإنسانية في القطاع.

وشدد العاهل الأردني على ضرورة وقف الحرب على غزة بشكل فوري، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية بشكل كاف عبر جميع المعابر وإيصالها للمدنيين في مختلف المناطق دون أي عوائق أو تأخير.

وبحث الطرفان التطورات في الضفة الغربية وضرورة دعم السلطة الوطنية الفلسطينية، إذ شدد العاهل الأردني على ضرورة وقف جميع الخطوات أحادية الجانب، وهجمات المستعمرين في الضفة الغربية، والانتهاكات على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس .

وجدد التأكيد على أهمية دور الولايات المتحدة في إيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.

بدوره، أكد الرئيس بايدن استمرار بلاده في دعم الأردن كشريك أساسي في جهود تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

المصدر : وكالات