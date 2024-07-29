حزب الله ينفي مسؤوليته عن قصف بلدة مجدل شمس

القاهرة - كتب محمد نسيم - نفى تنظيم حزب الله اللبناني، السبت 27 تموز 2024، مسؤوليته عن قصف استهدف بلدة مجدل شمس بهضبة الجولان المحتلة، وأدى إلى مقتل 11 إسرائيليا وإصابة 18 آخرين.

وقال حزب الله في بيان: "تنفي المقاومة الإسلامية في لبنان نفيا قاطعا الادعاءات التي أوردتها بعض وسائل ‏إعلام العدو ومنصات إعلامية مختلفة عن استهداف مجدل شمس".

وأضاف: "نؤكد أن لا علاقة ‏للمقاومة الاسلامية بالحادث على الإطلاق، وننفي نفيا قاطعا كل الادعاءات الكاذبة بهذا ‏الخصوص".

وفي وقت سابق من مساء اليوم، قالت نجمة داوود الحمراء عبر بيان، إنّ 11 شخصا قتلوا وأصيب 18 آخرون، جراء سقوط صاروخ على بلدة مجدل شمس شمال هضبة الجولان.

المصدر : وكالات