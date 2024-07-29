الكرملين: بوتين مستعد للقاء الرئيس الإيراني الجديد خلال قمة بريكس

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو - (د ب أ)

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستعد للقاء الرئيس الإيراني المنتخب مسعود بزشكيان خلال قمة بريكس في مدينة كازان الروسية في أكتوبر المقبل.

وقال بيسكوف لصحيفة إزفيستيا الروسية: "تم إرسال دعوة إلى الجانب الإيراني ونأمل أن يحضر الرئيس الجديد القمة. سنكون سعداء برؤيته، والرئيس بوتين يستعد للقاء المرتقب".

وفي وقت سابق، قال نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودينكو لوكالة تاس الروسية إن روسيا وإيران وضعتا اللمسات الأخيرة على معاهدة تعاون شاملة، ما يمهد الطريق لتوقيع هذه الوثيقة التاريخية.

وبدورها، ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) أن الرئيس الإيراني الجديد أبلغ نظيره الروسي خلال محادثة هاتفية عن استعداده لتوقيع هذه المعاهدة خلال قمة كازان في أكتوبر.