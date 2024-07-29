أزمة كل عام.. برلماني يطالب الحكومة بسرعة التدخل لمواجهة أزمة نقص الأسمدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

طالب النائب خالد طنطاوي، عضو مجلس النواب، الحكومةَ بصفة عامة ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بصفة خاصة؛ بسرعة التدخل لإيجاد حلول عاجلة لأزمة نقص الأسمدة وارتفاع أسعارها، والعمل على سرعة حلها بخطوات وإجراءات وقرارات واضحة ومحددة.

وأكد طنطاوي، في سؤال توجه به إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب؛ لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرَي الزراعة واستصلاح الأراضي وقطاع الأعمال العام، أن أزمة الأسمدة أصبحت كل عام تتكرر، ولا بد من التدخل العاجل من الحكومة لحلها من خلال محورَين؛ الأول إنشاء عدد من المشروعات الصناعية في مجال الأسمدة، والثاني التوسع في المشروعات الحالية العاملة في مجال الأسمدة، مع وضع أسعار عادلة لبيع الأسمدة.

وقال النائب: إن وضع أسعار عادلة لبيع الأسمدة يتطلب من الحكومة إجراء دراسة حقيقية لتكاليف إنتاج الأسمدة؛ لتحقيق هامش ربح مناسب لمصانع إنتاج الأسمدة والتجار، على أن تقوم الحكومة بتقديم دعم مالي مناسب للمزارع، حتى لا نصل إلى أسمدة بأسعار مرتفعة.

وطالب طنطاوي بضرورة ضبط منظومة التوزيع؛ حتى تصل الأسمدة إلى الفلاح الذي يعاني نتيجة ارتفاع أسعار السوق السوداء، مؤكدًا ضرورة تحرير سعر الأسمدة مع تقديم دعم للفلاح يمكنه من شراء الأسمدة اللازمة لحيازته الزراعية؛ حيث يقضي ذلك الأمر على ظاهرة السوق السوداء في الأسمدة، نظرًا لأن أية سلعة مدعومة بالتأكيد سيكون حولها فساد، لأن لها سعرَين، وهو السعر المُدعم والحر.