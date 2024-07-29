شكرا لقرائتكم خبر عن عضو أمناء كتلة الحوار: "إيد واحدة" تتوافق مع أهداف التحالف الوطنى وحياة كريمة والان مع تفاصيل الخبر

قالت الكاتبة الصحفية نرمين ميشيل عضو مجلس أمناء كتلة الحوار أن إطلاق حملة "إيد واحدة"، التي تدعم الفئات الأولى بالرعايا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد وبالأخص من بعد جائحة كورونا، لذلك انطلقت حملة إيد واحدة، بالتعاون بين وزارة التضامن الإجتماعي والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ومؤسسة حياة كريمة والهلال الأحمر المصري .

وأشارت عضو مجلس أمناء كتلة الحوار إلى أن الدولة المصرية تهتم بالفئات الأولى بالرعاية من خلال تعاون المؤسسات المعنية كالحكومة ومنظمات المجتمع الأهلي والمدني لتوفير مظلة حماية اجتماعية لهذه الفئات وتخفيف العبء عنهم من خلال مبادرات مختلفة يقوم بها التحالف مثل حملة "إيد واحدة" .

وثمنت نرمين ميشيل حملة "إيد واحدة" التي تقوم بدعم للأسر الأكثر احتياجاً وتقوم أيضا على تنفيذ للمشاريع التي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة للمجتمع والتي تتوافق مع أهداف التحالف الوطني وحياة كريمة لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.