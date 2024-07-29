الدفاع الروسية: اعتراض وتدمير 39 طائرة مسيرة أوكرانية في أجواء 5 مقاطعات

أعلن وزارة الدفاع الروسية، أن "الدفاعات الجوية الروسية، اعترضت ودمرت الليلة الماضية، 39 طائرة مسيرة أوكرانية في أجواء 5 مقاطعات".

ولفت الوزارة، في بيان، الى أنه "خلال الليلة الماضية، تم إحباط محاولة أخرى قام بها نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة ضد منشآت داخل روسيا الاتحادية".

وأضافت أن "منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت المناوبة 39 طائرة مسيرة، بينها 19 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعة كورسك وتسع طائرات مسيرة فوق بيلغورود وثلاث طائرات دون طيار فوق فورونيج، وخمس فوق بريانسك وثلاث فوق مقاطعة لينينغراد".