الخارجية العراقية ووزير الشؤون الدينية الباكستاني نفيا اختفاء 50 ألف باكستاني في العراق

أعلنت وزارة الخارجية ​العراق​ية، في بيان، "أنّها تابعت ما تناقلته بعض وسائل الإعلام، بشأن مزاعم اختفاء 50 ألف باكستاني في العراق".

وأشارت إلى "أنّها قامت في هذا الصّدد، بإجراء اتصالات رسميّة مع الجانب الباكستاني الصّديق ممثّلًا بوزير الشّؤون الدّينيّة الباكستاني شودري سالك حسين، الّذي أكّد حدوث التباس في نقل المعلومات الّتي أدلى بها، وأنّ ما تناقلته وسائل الإعلام بشأن اختفاء 50 ألف باكستاني غير صحيح. وأوضح أنّه سيقوم باستدعاء الوسيلة الإعلاميّة الّتي قامت بنشر الخبر غير الدّقيق، للتّحقيق في الأمر".

وكانت صحيفة "ذي نايشن" الباكستانيّة النّاطقة باللّغة الإنكليزيّة، قد لفتت إلى أنّ "اللّجنة الدّائمة للشّؤون الدّينيّة والوئام بين الأديان في مجلس الشيوخ، ناقشت مسألة اختفاء 50 ألف زائر باكستاني في العراق حتّى الآن".

وذكرت أنّ "وزير الشّؤون الدينية الباكستاني قال إنّ عددًا كبيرًا من الزّائرين الباكستانيّين اختفوا في العراق خلال السنوات الماضية".

وعاد الوزير وأوضح في تصريح، أنّ "هؤلاء لم يختفوا بل تخلّفوا عن العودة، وليسوا تابعين لأيّ جهة أو تنظيم، ذهبوا إلى العراق عبر جهات وشركات بغرض العمل فقط".