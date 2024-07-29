الخارجية الإيرانية هنأت فنزويلا بنجاح الانتخابات الرئاسية: متضامنون معها لتعزيز برامج التنمية

هنّأ المتحدّث باسم وزارة الخارجية ال​إيران​ية نصار كنعاني، شعب وحكومة ورئيس ​فنزويلا​ المنتخَب، على "إجراء الانتخابات الرّئاسيّة بنجاح في هذا البلد".

وأشار إلى أنّ "هذه الانتخابات أُجريت رغم بعض التّهديدات والعقوبات الجائرة وغير العادلة المفروضة على فنزويلا، وبمشاركة شعبيّة وبإشراف مئات المراقبين الدّوليّين من الدّول والمؤسّسات والمنظّمات، ممّا يدلّ على مأسسة الدّيمقراطيّة في هذا البلد".

ولفت كنعاني إلى أنّ "إيران تجدّد دعمها وتضامنها مع جمهوريّة فنزويلا البوليفاريّة، من أجل تعزيز برامج التّنمية الوطنيّة، وكذلك تعزيز التّعاون الثّنائي".

وكانت اللّجنة الانتخابيّة في فنزويلا، قد أعلنت اليوم، فوز الرّئيس الحالي نيوكولاس مادورو في الانتخابات الرّئاسيّة في البلاد، حاصدًا نسبة %51,2 من أصوات المقترعين.