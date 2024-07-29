مستوطنون اقتحموا باحات المسجد الأقصى في القدس بحماية الشرطة الإسرائيلية

أفادت "وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينيّة- وفا"، بأنّ "مستوطنين اقتحموا باحات ​المسجد الأقصى​ في مدينة القدس على شكل مجموعات متتالية، بحماية الشّرطة الإسرائيليّة، ونفّذوا جولات استفزازيّة، وأدّوا طقوسًا تلموديّة".

وأشارت إلى أنّ "القوّات الإسرائيليّة شدّدت من إجراءاتها العسكريّة في البلدة القديمة من مدينة القدس، ونشرت عناصرها عند بوّابات الأقصى، وفرضت قيودًا على دخول المصلّين".

يُذكر أنّ أمس الأحد، اقتحم مستوطنون باحات المسجد أيضًا، بحماية من الشّرطة الإسرائيليّة.