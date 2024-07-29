وزير خارجية بريطانيا: تحدثت مع ميقاتي لإبداء قلقي من تصاعد التوتر ورحبت ببيان الحكومة الذي حث على وقف العنف

أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، في بيان انه "تحدثت مع رئيس الحكومة اللبناني نجيب ميقاتي لإبداء قلقي من تصاعد التوتر ورحبت ببيان الحكومة الذي حث على وقف العنف".

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