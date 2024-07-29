استقبل الرئيس السابق العماد ميشال عون وفداً من قيادة الجيش برئاسة العميد نديم أبي عبدالله لتقديم التهاني بعيد الجيش، وقد سلم الوفد الرئيس عون بطاقة معايدة من قائد الجيش العماد جوزاف عون.

كانت هذه تفاصيل خبر عون التقى وفدا من قيادة الجيش وتلقى بطاقة معايدة من العماد جوزيف عون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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