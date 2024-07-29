أعلنت مديرية التوجيه في قيادة الجيش، أنه "بتاريخ 28 / 7 /2024 تمكنت القوات الجوية بمؤازرة وحدات أخرى من الجيش وبالتعاون مع الدفاع المدني من إخماد حريق شب في بلدة قبعيت- عكار".

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش أخمد حريقاً شب في بلدة قبعيت - عكار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.