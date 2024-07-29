شكرا لقرائتكم خبر عن بعد هجوم السكك الحديدية.. شبكة الألياف الضوئية في فرنسا تتعرض للتخريب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت الشرطة الفرنسية، اليوم الاثنين، إن شبكة الألياف الضوئية تتعرض لعمليات تخريب في عدة مناطق في البلاد.

وأضافت أن عمليات تخريب طالت منشآت الشركة الفرنسية للاتصالات، بحسب ما ذكرته وكالة رويترز.

وكانت السككة الحديدية الفرنسية، قد تعرضت لعمليات تخريب، قالت الشركة الوطنية للسكك الحديدية الفرنسية "إس.إن.سي.إف"، اليوم الجمعة إن هناك ما يصل إلى 800 ألف شخص تضرروا بسبب إلغاء رحلات القطارات إثر الهجوم على شبكة السكك الحديدية فائقة السرعة.