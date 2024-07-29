فرنسا تعلن عودة حركة القطارات السريعة بعد الهجمات التخريبية

الدمام - شريف احمد - عادت حركة القطارات السريعة في فرنسا إلى طبيعتها اليوم، بعد 3 أيام من أعمال تخريبية في المحطات قبل حفل افتتاح الألعاب الأولمبية في باريس.وأكد وزير النقل الفرنسي باتريس فيرجريت في حكومة تصريف الأعمال، أن جميع القطارات التي تضررت الجمعة الماضية؛ إثر أعمال تخريبية واسعة النطاق، تعمل بشكل طبيعي الآن.وأوضح فيرجريت أن من بين 800 ألف مسافر تضرروا من هذا التعطيل في حركة القطارات أيام الجمعة والسبت والأحد، فيما تمكن 700 ألف منهم القيام برحلتهم.