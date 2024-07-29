شكرا لقرائتكم خبر عن حزب النور يثمن مناقشة قضية الدعم العينى بالحوار الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

ثمن الدكتور محمد صلاح خليفة المتحدث باسم حزب النور دعوة مجلس أمناء الحوار الوطني إلي المناقشة التفصيلية المتخصصة حول قضية الدعم العيني وإمكانية تحويله إلي دعم نقدي .

وأشار فى تصريحات إلى أهمية الحوار المجتمعي حول القضايا الحساسة التى تمس المواطن، وأن تكون القرارات فيها بعد طرح كافة وجهات النظر المعتبرة، إذ أن التحول للدعم النقدي يحتاج حوار موسع لتفادي حدوث أي فجوات تطبيقية يمكن أن تؤثر سلبا علي الفئات الأكثر احتياجا، ومن ثم لا تتحقق النتائج المرجوه من التحول من الدعم العينى إلى الدعم النقدى .

واقترح الدكتور محمد صلاح خليفة إزاء ذلك ضرورة استكمال حوكمة منظومة الدعم وضبط قواعد البيانات أياً كان النظام المطبق، إذ يمثل ذلك عقبات جسام تحول دون وصول الدعم لمستحقيه.

مضيفا أنه لابد من وضوح وتحديد سياسات عادلة لاستهداف الشرائح المستحقة للدعم لضمان تحقيق عدالة التوزيع، مؤكدا علي ضرورة الأخذ في الاعتبار الأزمات الاقتصادية والعسكرية العالمية وما قد يتخلف عن ذلك من آثار سلبية علي اقتصاديات الدول.

