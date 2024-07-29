التحالف الوطنى يطلق حملة "الضلع الثالث" بالتعاون مع الهيئة العامة للاستعلامات

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أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي حملة "الضلع الثالث" بالتعاون مع الهيئة العامة للاستعلامات، والتي تأتي تتويجًا للتعاون بين التحالف الوطني والهيئة العامة للاستعلامات.

يمثل هذا التعاون نقلة نوعية في مجال العمل التنموي، حيث تجمع بين الخبرة الواسعة للهيئة العامة للاستعلامات في مجال التواصل والإعلام وبين شبكة العلاقات الواسعة والخبرة الميدانية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

وتهدف الحملة، التي تضم 106 فعالية متنوعة، إلى تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والأهلي، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ومن خلال هذه الشراكة، يسعى التحالف الوطني والهيئة العامة للاستعلامات إلى تقديم حلول مبتكرة للتحديات التي تواجه المجتمع وبناء مجتمعات أكثر استدامة وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.