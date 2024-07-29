شكرا لقرائتكم خبر عن برلماني: "إيد واحدة" انعكاس لجهود التحالف الوطنى لدعم الفئات الأولى بالرعاية والان مع تفاصيل الخبر

أشاد مصطفي الكحيلي، عضو مجلس الشيوخ، بإطلاق التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي حملة "إيد واحدة"، مؤكدا أن ذلك يأتي استمرارا لجهود التحالف الوطني للعمل الاهلي لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وخاصة في هذا التوقيت.

وأشار "الكحيلي"، إلى أن المبادرة نتاج للتعاون المثمر بين المجتمع الأهلي ووزارة التضامن الاجتماعي، والتي تستهدف تقديم دعم تنموي شامل لمليون ونصف أسرة من الأسر الأكثر احتياجاً في مختلف أنحاء الجمهورية، لافتا إلى أن مبادرة "إيد واحدة" تشمل مجموعة من القوافل التنموية الشاملة التي تهدف إلى تحسين الظروف المعيشة من توفير الدعم الغذائي والنقدي وتقديم الخدمات الصحية المتنوعة وتقديم البرامج التوعوية لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن الحملة تعكس أن جهود المجتمع المدني تسير بالتوازي مع جهود الدولة في توسيع مظلة الحماية الاجتماعية خاصة للفئات الأولى بالرعاية، وتابع قائلاً: التحالف الوطني وحياة كريمة أصبحا ذراعا للدولة لتحقيق التنمية وتعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية بعيدا عن الأداء النمطي الذي عملت به مؤسسات المجتمع المدني على مدار عقود سابقة، لافتة إلى أن المجتمع الأهلي الآن يلعب دورا مهما في تقديم الدعم المادي والخدمي، فضلا عن التوعية والتثقيف والسعي نحو تمكين المرأة والشباب.

وكان قد أكّد التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي استمرار حملة «إيد واحدة» التي أطلقها، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسة حياة كريمة والهلال الأحمر المصري في ثاني أيامها، مؤكّدا أنَّها مبادرة تنموية شاملة تهدف إلى تقديم الدعم والمساعدة إلى مليون ونصف المليون أسرة من الأسر الأكثر احتياجًا في مختلف محافظات الجمهورية.