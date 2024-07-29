شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: حملة "إيد واحدة" تستهدف تقديم دعم تنموى شامل للأسر الأكثر احتياجا والان مع تفاصيل الخبر

أشاد النائب عمرو القطامي، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، بإطلاق وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي حملات تنموية بعنوان إيد واحدة لخدمة مليون ونصف أسرة، مؤكدا أنها خطوة إيجابية نحو تعزيز التكافل الاجتماعي.

وأضاف النائب عمرو القطامي، في بيان له، أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يبذل جهودا حثيثة لمساندة الدولة وترسيخ مفهوم العمل التطوعي، ويعمل بصورة على توحيد جهود مؤسسات المجتمع المدني في تخفيف الأعباء عن المواطنين والفئات الأولى بالرعاية، وذلك عبر حزمة من المساعدات النقدية والعينية وغيرها من الخدمات.

وأشار أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن التحالف الوطني قدم العديد من المبادرات الإنسانية التي أطلقها لتوفير حياه كريمة للمواطنين، موضحا أن حملة " إيد واحدة" تستهدف تقديم دعم تنموي شامل لمليون ونصف أسرة من الأسر الأكثر احتياجاً في مختلف المحافظات.

وأوضح النائب عمرو القطامي، أن التحالف الوطني أصبح ذرعا من أذرع الدولة لتحقيق التنمية وتعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الأولي بالرعاية ، مؤكدا أن المجتمع الأهلي يلعب دورا مهما في تقديم الدعم المادي والخدمي للمواطنين.