"التيار": نتمسك بوحدة لبنان ونتضامن مع جميع اللبنانيين بمواجهة أي عدوان إسرائيلي على الوطن

أعلن "​التيار الوطني الحر​" في بيان، "تمسّكه بوحدة ​لبنان​، وتضامنه الكامل مع جميع اللّبنانيّين في مواجهة أيّ عدوان إسرائيلي على الوطن، ورفض التّهديدات الإسرائيليّة للانتقام الظّالم من لبنان، في أعقاب جريمة ​مجدل شمس​ الّتي أكّد "حزب الله" عدم مسؤوليّته عنها".

وكان قد أكّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، خلال زيارته لمجدل شمس اليوم، أنّ "الردّ الإسرائيلي قادم وسيكون قاسيًا".

وكان قد زعم الجيش الإسرائيلي السّبت الماضي، بأنّ "حزب الله" يتحمّل مسؤوليّة إطلاق صاروخ على مجدل شمس في الجولان، ما أدّى لمقتل 12 شخصًا، في حين نفى "حزب الله" نفيًا قاطعًا "الادّعاءات الّتي أوردتها بعض وسائل ‏إعلام العدو ومنصّات إعلاميّة مختلفة عن استهداف مجدل شمس"، مؤكّدًا أنّ "لا علاقة ‏للمقاومة الإسلاميّة بالحادث على الإطلاق".