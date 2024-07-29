أشار النّائب ​ميشال ضاهر​، في تصريح، إلى أنّ "لبنان يمرّ بأوقات عصيبة جدًّا. علينا التيقّظ والحذر بموازاة استنفار كلّ الإمكانيات لمواكبة التطوّرات"، داعيًا رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي والحكومة اللبنانية إلى "إعلان حالة طوارئ دبلوماسيّة، والاستعانة بكلّ أصدقاء لبنان لضبط الأمور، وتجنيب المنطقة الانزلاق إلى حرب شاملة لا تُحمد عقباها".

كانت هذه تفاصيل خبر ضاهر: أدعو ميقاتي لإعلان حالة طوارئ دبلوماسية والاستعانة بأصدقاء لبنان لضبط الأمور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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