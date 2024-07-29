"حزب الله": استهداف تموضع لجنود العدو بموقع ‏الراهب ومنظومة فنية ‏تجسسية بموقع المالكية

كشف "​حزب الله​" في بيان، أنّ "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصّامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشّريفة، وردًّا على ‏الاعتداء والاغتيال الّذي نفذه العدو الإسرائيلي في بلدة شقرا، استهدف مجاهدو ‏المقاومة الإسلاميّة ‏عند السّاعة 15:15 من بعد ظهر ‌ال‏يوم الإثنين؛ تموضعًا لجنود العدو في موقع ‏الراهب بالصواريخ الموجهة".

وأعلن في بيان ثان، أنّ "مجاهدي المقاومة الإسلاميّة استهدفوا عند السّاعة 15:20 من بعد ظهر ‌ال‏يوم، منظومةً فنيّةً ‏تجسسيّةً تمّ تثبيتها مؤخّرًا في موقع المالكية بالأسلحة المناسبة، وأصابوها إصابةً مباشرة".