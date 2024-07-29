"حزب الله": استهداف تموضع لجنود العدو بموقع ‏الراهب ومنظومة فنية ‏تجسسية بموقع المالكية

كشف "حزب الله" في بيان، أنّ "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصّامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشّريفة، وردًّا على الاعتداء والاغتيال الّذي نفذه العدو الإسرائيلي في بلدة شقرا، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 15:15 من بعد ظهر اليوم الإثنين؛ تموضعًا لجنود العدو في موقع الراهب بالصواريخ الموجهة".
وأعلن في بيان ثان، أنّ "مجاهدي المقاومة الإسلاميّة استهدفوا عند السّاعة 15:20 من بعد ظهر اليوم، منظومةً فنيّةً تجسسيّةً تمّ تثبيتها مؤخّرًا في موقع المالكية بالأسلحة المناسبة، وأصابوها إصابةً مباشرة".
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