طيران الشرق الاوسط: رحلات 29/30 تموز ستبقى على حالها بإستثناء 5 رحلات تم تأخير عودتها

اعلنت شركة طيران الشرق الأوسط - الخطوط الجوية اللبنانية في بيان أن "رحلاتها ليومي 29/30 تموز 2024 ستبقى على حالها بإستثناء 5 رحلات من أصل 35 رحلة تم تأخير عودتها الى صباح 30 تموز 2024 بدلا من وصولها بعد منتصف الليل، وذلك لأسباب تقنية تتعلق بتوزيع المخاطر التأمينية على الطائرات بين لبنان والخارج".

واوضحت أن "الرحلات التي تم تأخير مواعيد عودتها الى صباح 30 تموز 2024:

توقيت الاقلاع المعدل في 30 تموز توقيت الإقلاع السابق الى من رقم الرحلة

06:10 صباحا 02:15 بيروت دبي ME431

06:55 صباحا 22:00 بيروت لندن ME204

09:35 صباحا 19:00 بيروت الدوحة ME437

09:10 صباحا 21:15 بيروت الكويت ME403

05:50 صباحا 21:15 بيروت جدة ME369

جميع الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة.

ولفتت الى أن "أما بالنسبة لركاب الرحلتين:

- رحلة ME 429 دبي-بيروت تم حجزهم على رحلة ME431 في 30 تموز وتوقيت الاقلاع 06:10 صباحاً.

- رحلة ME307 القاهرة-بيروت تم حجزهم على رحلةME303 في 30 تموز وتوقيت الاقلاع 13:05 ظهرا".

اضافت، "يسمح للركاب المحجوزين حصراً على الرحلات المذكورة أعلاه بتغيير حجزهم مجانا لمرة واحدة".