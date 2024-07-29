هيئة الطيران المدني الأردني: تعليق رحلات الشركات الوطنية لبيروت كإجراء احترازي ناتج عن تقييم للمخاطر

اعلنت هيئة الطيران المدني، "تعليق رحلات الشركات الوطنية لبيروت كإجراء احترازي ناتج عن تقييم للمخاطر". واشارت في بيان، الى أنه "سيجري متابعة التطورات واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتشغيل الرحلات الجوية بأمن وسلام".

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