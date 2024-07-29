الحكومة السورية دانت جريمة مجدل شمس: محاولة إسرائيلية لاختلاق أكاذيب وحجج لتوسيع العدوان

أعرب مجلس الوزراء السوري عن إدانته واستنكاره "للجريمة البشعة الّتي ارتكبها كيان الاحتلال الإسرائيلي الغاصب للأرض والحقوق، وطالت المواطنين العرب السّوريّين في مدينة ​مجدل شمس​ في الجولان المحتل، وراح ضحيّتها العشرات بين شهيد ومصاب".

وأشار في بيان، إلى أنّ "هذه الجريمة، الّتي تضاف بشكل طبيعي إلى جريمة الاحتلال وغريزة الاعتداء الصّهيوني، والّتي ارتكبها مجرمو العصر وشذاذ الآفاق بدعم من قوى الشرّ في العالم، تأتي محاولة لاختلاق الأكاذيب والحجج لتوسيع دائرة العدوان على شعوب المنطقة، وللهروب من المأزق جرّاء المقاومة الّتي يواجهها هذا الاحتلال في قطاع غزة".

وشدّد المجلس على "أنّنا على ثقة بأنّ يد الغدر الإسرائيليّة وما ترتكبه من جرائم، لن تنال من عزيمة أبناء شعبنا الصّامد والمقاوم في الجولان السوري المحتل، ولن تضعف من إرادتهم الوطنيّة وتمسّكهم بهويّتهم العربيّة السّوريّة ومقاومتهم للاحتلال". وقدّم "خالص العزاء للأهل في مدينة مجدل شمس، بارتقاء كوكبة من الشّهداء الّذين رووا تراب الوطن الغالي بدمائهم الطّاهرة".