وزير خارجية إيطاليا: تحدثت مع نظيري اللبناني والإسرائيلي لتجنب حرب جديدة وحكومتنا ملتزمة بالسلام

اشار نائب رئيسة الوزراء ووزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني، الى انني تحدثت مع نظيري اللبناني عبدالله بوحبيب، ونظيري الإسرائيلي يسرائيل كاتس، واكدت أنه "من الممكن وقف دوامة العنف في الشرق الأوسط، والحكومة ملتزمة السلام والاستقرار أيضا من خلال الوحدة الإيطالية في مهمة التدخل التابعة للأمم المتحدة في جنوب لبنان (اليونيفيل) والتي طلبت حمايتها".

ولفت إلى أنني تحدثت مع وزيري خارجية لبنان وإسرائيل "لتجنب حرب جديدة"، مشددا على أن "التزام قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 أمر بالغ الأهمية".