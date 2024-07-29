اعلنت خدمة الطوارئ والإسعاف البريطاني "اصابة 8 أشخاص بحادث طعن في منطقة ساوثبورت شمال غربي بريطانيا.
وأعلنت الشرطة اعتقال رجل، مشيرة الى أن "وصلت خدمات الطوارئ إلى ساوثبورت بعد وقوع حادث كبير هذا الصباح".
وأضافت في بيان، انه "تم القبض على رجل ومصادرة سكين بحوزته. هناك ضحايا. لا يوجد تهديد أوسع للجمهور".
وكانت خدمة الإسعاف في الشمال الغربي (NWAS) أفادت بأنها تستجيب لحادث كبير الساعة 11:48 صباحا بالتوقيت المحلي في شارع هارت في ساوثبورت بعد تقارير عن حادث طعن متعدد.
وأضافت: "لقد أرسلنا 13 سيارة إسعاف إلى جانب الموارد المتخصصة من فريق الاستجابة للمناطق الخطرة وسيارة الإسعاف الجوي والأطباء المتميزين إلى مكان الحادث".
وتابعت: "حتى الآن، عالجت خدمة الإسعاف ثمانية مصابين تعرضوا لإصابات بالطعن وتم نقلهم إلى مستشفى Alder Hey للأطفال ومستشفى Aintree University ومستشفى Southport وFormby".
كانت هذه تفاصيل خبر الشرطة البريطانية: عدد من المصابين في حادث طعن بمدينة ساوثبورت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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